Binnenkijken bij het Patriciërshuis aan de Wolwevershaven

De Wolwevershaven is één van de bekendste straten in de binnenstad van Dordrecht. Maar weet je ook dat hier het Patriciërshuis staat? Dit voormalige woonhuis uit 1649 is in 2011 als museum geopend en neemt je mee terug in de tijd. Enige tijd geleden zijn meerdere ruimtes, waaronder de Maaskamer, gerestaureerd. En wij mochten binnenkijken.

Ingrid Cloin is al jaren vrijwilliger bij het Patriciërshuis en geeft onder andere rondleidingen door het pand. Omdat ze veel over de geschiedenis weet, kan ze bij elke kamer een verhaal vertellen. “We hebben regelmatig buitenlandse toeristen hier, maar mensen uit de Drechtsteden zien we hier helaas nog te weinig. Ik hoop dat zij ons ook weten te vinden. Vooral nu het museum is gerestaureerd.”

Toeval

Per toeval ging Ingrid als vrijwilliger bij het museum aan de slag. “Mijn opa had vroeger twee dienstbodes en zij sliepen in aparte kamers. Na zijn overlijden heb ik twee lampjes uit die kamers meegenomen. Ik wilde de lampjes naar een plek brengen waar ze tot hun recht komen. Toevallig kwam ik langs het Patriciërshuis en wist het meteen: hier gaan de lampjes heen. Mijn interesse in het museum was gewekt en uiteindelijk ging ik aan de slag als vrijwilliger.”

Investering

Ingrid vertelt dat de grond voor de woning in 1649 werd gekocht door Jacob Trip de Jonge. Toen heette de Wolwevershaven nog Drappenierskade. Het huis kreeg in 1776 haar Lodewijk XVI-stijl en vele mensen, waaronder burgemeesters, hebben er gewoond. Het pand raakte in slechte staat en in 1996 kocht meneer Bos, van de firma Boskalis, het pand voor 65.000 gulden. Uiteindelijk werd er voor een halve miljoen gulden verbouwd. Deze investeringen zijn van grote waarde voor het voortbestaan geweest.



De gerestaureerde Maaskamer.

Er werd samengewerkt met dezelfde leverancier als van Paleis Het Loo.

Maaskamer

De Maaskamer is toch wel de trots van het Patriciërshuis. De ronde kamer, met zicht op drie rivieren, wordt tegenwoordig gebruikt voor trouwshoots, diners en vergaderingen . De zaal was dringend aan restauratie toe en daarom wilde het museum weten hoe de Maaskamer er anno 1780 uit zag. Foto’s in kleur waren er niet, dus werd er twee jaar lang gezocht naar de beste kleur voor de muren, gordijnen, stoelbekleding, decoraties en meer. Uiteindelijk werd het een witte kamer met gouden accenten.

“We hebben zelfs samengewerkt met dezelfde leverancier als van Paleis Het Loo”, vertelt Ingrid. “Zij hebben de stoffering voor de stoelen en gordijnen geleverd. Al de restauratiewerkzaamheden zijn grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd.”



De voorkamer met stillevens.

De kamer op de begane grond.

De kamers

Wanneer je het huis bezoekt, kom je in verschillende kamers terecht. Op de begane grond vind je de knusse keuken, twee voorkamers met prachtige schilderijen en een haard. De Maaskamer ligt ook op deze verdieping. “We ontvangen gasten met koffie of thee in de keuken. Dat doen we niet voor niets, want gastvrijheid en persoonlijk contact staat bij het Patriciërshuis centraal.”

Op de eerste verdieping bekijk je voormalige kinderslaapkamers die nu zijn ingericht als expositieruimtes. Op de zolder zie je dienstbodekamers en er is een ruimte waar een film wordt vertoond. Ook de kelder is na een flinke verbouwing de moeite waard om te bezoeken. Hier vind je onder andere de zomerkeuken.



De kamer van de dienstbode(s).

De zomerkeuken in de kelder.

Op televisie

Het museum is volgend jaar ook op televisie te zien! Omroep MAX heeft onlangs tv-opnames gemaakt voor een nieuw programma over Johan en Cornelis de Witt. Het programma heet ‘De Grooten Tour van de Gebroeders de Witt’. Tussen 1645 en 1647 hebben de broers een educatietour door Frankrijk en Engeland gemaakt en in het programma wordt deze route gevolgd. Het Patriciërshuis is gebruikt als podium voor dit programma.



Ingrid vertelt: “Een week lang heeft het team hier gefilmd. Huub Stapel is de verteller en heeft hier ook rondgelopen. Er was zelfs een kokkin die zeventiende-eeuws heeft gekookt. Ik heb begrepen dat de serie in 2023 wordt uitgezonden.”

Tentoonstelling

Het museum is niet alleen het podium voor televisie, maar ook voor tentoonstellingen. Van 14 september 2022 tot 26 maart 2023 kun je ‘In de Floria’ bekijken. Dit is een tentoonstelling met bloemstillevens van Dordtse schilders, waaronder Cornelis Kuipers in combinatie met foto’s van de Nederlandse fotograaf Bas Meeuws.



Wil je het Patriciërshuis bezoeken? Dat kan van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Met een Museumkaart mag je gratis naar binnen. Voor meer foto’s van het Patriciërshuis kun je kijken op Facebook en Instagram.