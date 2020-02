Bijzondere timing: baby Lyna is geboren op 20-02-2020 om 02.20 uur

Van tevoren had Lyna’s moeder Irene Kooijman uit Dordrecht gezegd: ,,Als we over de 16e heen gaan, dan ga ik voor de 20e!’’ Maar dat het tijdstip ook nog zo bijzonder zou uitpakken, had ze nooit durven denken.

Vader Alex: ,,De verloskundige en ik zaten in de laatste uren elkaar af en toe al eens aan te kijken, zo van: zou dat echt kunnen? Irene was zich daar toen niet van bewust.’’ Dat was ze wél toen het grote moment eenmaal daar was: bij de laatste keer persen moest het gewoon gebeuren. En ja hoor, daar was Lyna.