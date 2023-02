Bijzondere ‘patiënt’ door de CT-scan: ziekenhuis scant botten van een middeleeuwse man en dit is waarom

Joke windt zich op over wegbezui­nig­de dienstapo­theek: ‘Dit kan toch niet anno 2023!’

Ze verbazen zich erover dat er de afgelopen jaren niet meer mensen tegen in het geweer zijn gekomen. Nu Joke en Philippe Déjardin het zelf bij de hand hebben gehad, vinden ze het ‘onbestaand’ dat er in de Hoeksche Waard ’s avonds, ’s nachts en in het weekend geen dienstapotheek meer is. ,,Dit kan toch niet anno 2023!’’