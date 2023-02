Bijna hele dag fileleed op A16 door onverwacht langer afgesloten Heinenoordtunnel

COLUMN Thuis hebben ze deze column nog niet gelezen

En toen bleek ik ineens corona te hebben… nee, maakt u zich vooral geen zorgen als u me een der komende dagen tegen het lijf loopt, want op het moment dat u dit leest zit mijn ‘voorgeschreven’ quarantaine (van vijf dagen) er alweer op en de zelftest die ik, nét voordat ik aan deze column begon, voor alle zekerheid toch maar even gedaan heb, toonde vanochtend nog maar één rood streepje, in plaats van die twee van vorige week dinsdag.