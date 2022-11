Bijeenkomst ‘Luister ook eens Naar Mij’ voor mensen uit regio met vragen over jeugdhulp

Op de bijeenkomst ‘Regie in de Regio’, die in Wijkcentrum De Koloriet in Dordt plaatsvindt, is iedereen uit de regio welkom. Het jongerennetwerk, het Ouderplatform Zuid-Holland-Zuid en de Adviesraad Wmo & Jeugd zullen aanwezig zijn. Bezoekers kunnen in gesprek gaan, vragen stellen en ze krijgen meer informatie over zaken als de Jeugdwet, de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Participatiewet.