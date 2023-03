Bij Luc van Lucky Laser kun je gepersonaliseerde items laten laseren en graveren

Snijden en graveren

Luc heeft een opleiding werktuigbouwkunde en elektrotechniek gevolgd en is werkzaam in een bedrijf dat lasermachines produceert. Omdat hij al lang met lasermachines werkt ontdekte hij dat je hier veel mee kunt doen. “Ik kan mijn creativiteit en iets van mezelf in dit werk leggen. Ik besloot vanuit huis met een laser te gaan snijden en graveren.”

Van waterflessen tot onderzetters

In het piepkleine winkeltje kijk je je ogen uit. Er staan verschillende producten die je kunt laten graveren met jouw persoonlijke tekst of logo. Denk aan waterflessen, sleutelhangers, kettingen of onderzetters met stadsplattegronden van Dordrecht erin gelaserd. Ook is het mogelijk om geboorte- en trouwkaarten te laten maken.



Relatiegeschenken kunnen met de door jouw aangeleverde bestanden uit hout worden uitgesneden of op leer worden gegraveerd. Loop op vrijdag of zaterdag dus gerust eens bij Lucky Laser binnen en laat je verrassen door de mogelijkheden. Je kunt Luc ook volgen op Instagram, via @luckylaser_