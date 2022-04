Big Rivers kondigt extra concerten aan op nieuwe locatie in Dordrecht

Eíndelijk weer met een biertje in je hand door de stad slenteren: Big Rivers is terug én groter dan ooit

Na twee jaar is Big Rivers terug in de binnenstad van Dordrecht. Op 15, 16 en 17 juli kan er weer als vanouds met vrienden door de straten worden gedwaald, met bier in de hand en muziek op de achtergrond. Het feest wordt dit jaar groter dan ooit: ,,We willen het gevoel van voor de pandemie laten terugkomen.”

2 maart