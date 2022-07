Big Rivers in Dordrecht; dit is wat je waar en wanneer kunt doen

‘Verboden te speerwer­pen in het winkelcen­trum’: ludieke borden overspoe­len Alblasser­dam

Alblasserdam wordt overspoeld door ludieke verbodsborden. Teksten als ‘verboden te speerwerpen in het winkelcentrum’ of ‘verboden marshmallows te roosteren in het bushokje’, duiken op in het centrum van het dorp. De maker wil vooralsnog anoniem blijven. ,,Na de gebeurtenissen van de afgelopen maanden wil ik mensen laten lachen.”

