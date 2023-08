Biesboschhal vier dagen in teken van deejays, urban sports, kunst en popmuziek

Regenboog­ze­bra­pad ligt er weer kleurig bij: nieuw likje verf vlak voor Dordrecht Pride

Een kloddertje hier, een likje verf daar: de regenboogzebrapaden in Dordrecht liggen er weer strak en kleurig bij. En dat mag ook wel, want over een paar weken barst Dordrecht Pride weer los in de stad.