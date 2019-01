Biesbosch staat onder financieel toezicht van provincie: tekorten lopen op

Vandalen gooien vuurwerk in auto: ‘Zat tv te kijken en hoorde een enorme knal’

14 januari In de Dordtse H.F. Tollensstraat hebben vandalen vanavond naar verluidt vuurwerk in een auto gegooid. Het voertuig is daarna in brand gevlogen. ,,We zaten tv te kijken en hoorde ineens een enorme knal. Dat was onze auto.”