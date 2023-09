Biesbosch Natuurprijs 2023 voor Dordtenaar Ejsmund Hinborch

Vanaf 1 januari gaan mobieltjes in de ban in de klas, maar deze scholen pakken telefoonge­bruik nú al aan

Mobiele telefoons zijn vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan in de klas op de middelbare school. In aanloop daar naartoe heeft het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht alvast twee ‘telefoonloze dagen’ per week ingevoerd. ,,Het is toch een verslaving, waar we ze niet cold turkey vanaf willen brengen.’’