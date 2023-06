Bier drinken en pannenkoeken eten bij de barones in de achtertuin: ‘Op een drukke dag bakken we er wel 500 tot 600!’

OVER DE TONG Van kroeg tot populaire eeterij en tapperij: ‘t Ambacht is verrassend van binnen en van buiten

Gelokt door het prachtige plaatje op de website van het wonderschone terras aan het water, rijden we op een zonnige namiddag richting Hendrik-Ido-Ambacht. Café ’t Ambacht is een ‘eeterij en tapperij’. Wat we ons daarbij moeten voorstellen? ‘Het is zoals het is, dat weet je pas als je er zit.’