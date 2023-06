Bewoners zorgcomplex kunnen niet zonder hem en dus kwamen ze in protest, met succes: Ronald mag blijven

Agenten belaagd door gemaskerde relschop­pers met vuurwerk: ‘Man met ploertendo­der liep voorop’

,,Hoe gestoord wil je het hebben?’’ vraagt een agent zich achteraf hardop af. Op nieuwjaarsnacht zitten hij en collega's als ratten in de val. Gemaskerde relschoppers hebben in het doorgaans rustige ‘s-Gravendeel zelfgemaakte kraaienpoten op straat gelegd. Ze gooien zwaar vuurwerk naar de dienders, waaronder cobra's die zijn vastgebonden aan wasbenzine. Het lijkt een actie die tot in de puntjes is voorbereid door een groep Feyenoord-hooligans van ‘Rotterdam Radicals’. Vier verdachten stonden woensdag voor de rechter.