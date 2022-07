Bewoners van beschoten woning logeren nu ergens anders: ‘Geen idee waarom er op ons huis is geschoten’

Maandagochtend was Tanti, de vrouw die ongeveer acht jaar geleden met haar man en drie kinderen neerstreek in de Willem Marisstraat in de wijk Krispijn, weer even aanwezig in het rijtjehuis. De glaszetter zou de kapotte ruit komen vervangen. Daarna wilde de vrouw weer weg. ,,De politie heeft liever dat we ergens anders logeren. Zelf vind ik dat ook beter.’’

Deurbelcamera

Ze geeft aan geen idee te hebben waarom iemand rond 04.30 uur zaterdagochtend op de koopwoning begon te schieten. ,,We hebben geen ruzie. Met niemand.’’ Bij buren met een camera in de deurbel heeft ze beelden gezien van de schutter die vanaf het trottoir in een schuine hoek op haar huis vuurde. Opmerkelijk is dat het gezin niet wakker werd van de schoten. ,,Ook niemand van de buren heeft wat gehoord.’’

De kogels zijn volgens Tanti terechtgekomen in tweedehandsspullen, waaronder kleding, die ze had verpakt om te worden verzonden naar Afrika. Voor familie en kennissen daar.

De politie heeft ook onderzoek gedaan ín de beschoten woning. Informatie over wat daarbij is aangetroffen, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. ,,Het onderzoek loopt ook nog. In de buurt maken we nog één of meer rondes om mensen te spreken’’, zegt een woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam, waar Dordrecht onder valt. Vooralsnog is er geen verdachte aangehouden.

