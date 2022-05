Bewoners en Winkelcentrum Sterrenburg worden het niet eens over lift: ‘jarenlange ruzie dreigt’

Deze dominee verruilt de Alblasser­waard voor Canada: ‘Er is niets waardoor ik hier weg zou willen. En toch doe ik het’

Hij had een succesvol bedrijf in de IT-sector voor Otto van der Tang in 2005 na lezing van een Bijbeltekst besloot theologie te gaan studeren om dominee in Alblasserdam te worden. Nu verruilt hij de polder voor Canada, dat zit te springen om predikanten.

7 mei