Betrokken burgervader ‘Heintje de Voorste’ heeft Zwijndrecht verlaten

Menigeen herinnert zich hem al een betrokken burger. Het Turkse raadslid Nihat Kahveci wist dat al, maar merkte het zeker bij de catastrofale aardbeving in Turkije en Syrië: ,,U was er al heel snel bij met een videoboodschap.’’

Raadsnestor Chris Moorman wees er daarbij op dat Van der Loo, die bij zijn aantreden in Zwijndrecht geen enkele ervaring in het openbaar bestuur had, vrijwel gelijk in een extreme situatie terecht kwam: door corona moest er via computerschermen vergaderd worden: ,,Maar hij stak Zwijndrecht een hart onder de riem en nam gelijk een Zwijndrechtse versie van ‘Ik heb je lief’ van Paul de Leeuw op. Je was Heintje de Voorste.’’