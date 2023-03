Besef dat titelprolongatie met vernieuwd Sliedrecht Sport moeilijk wordt: ‘Maar vergelijken is niet eerlijk’

Open dag voor banen waar om werknemers wordt gevochten

Opleidingsbedrijf IW Zuid-Holland zet 9 maart in heel de provincie de deuren open voor jongeren en zij-instromers die een loopbaan in de installatie- of elektrotechniek wel zien zitten. Ook in Dordrecht, in het trainingscentrum aan de Malachiet 910 op bedrijventerrein Dordtse Kil III, kunnen mensen rondkijken en vragen stellen.