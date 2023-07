Bertjan maakt patiënten het zo makkelijk als kan: ‘Doe het zoals ik wil dat iemand mijn moeder zou helpen’

NoodgevalOnderweg in de ambulance is Bertjan Krale (59) nooit te beroerd om een (kleine) wens van een patiënt in vervulling te brengen. Zo ook bij een man, wiens enige bezit een sixpack bier was. ,,Metallica stond op in de ambulance, hij nam een slok bier, keek me aan en zei: ‘zo, dat was mooi man’.’’