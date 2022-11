De verdachte van de roofoverval op de Dordtse ex-profvoetballer Marco Boogers en zijn vrouw Patricia is nog niet af van de zaak. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank in Dordrecht om Rotterdammer Elton G. (24) vrij te spreken. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

Het OM houdt Elton G. (23) verantwoordelijk voor de gewelddadige wijze waarop hij samen met een handlanger op 27 augustus de Rolex van de oud-profvoetballer bij zijn woning in Dordrecht zou hebben afgepakt. Hij en zijn vrouw kregen daarbij flinke klappen. De vrijspraak kwam hard aan bij Boogers en Patricia, die via hun advocaat lieten weten ‘teleurgesteld en verbaasd’ te zijn. Elton G. kreeg alleen zes weken gevangenisstraf voor het in bezit hebben van munitie, politie-emblemen en politietruien. De officier van justitie had vijf jaar cel geëist tegen de Rotterdammer.

In de buurt van het plaats delict

De rechtbank concludeerde dat de verdachte voorafgaand aan de overval in de buurt van het plaats delict in de Dordtse wijk Dubbeldam was geweest en dat hij over de N3 in Dordrecht had gereden. Maar de rechtbank oordeelde dat niet met zekerheid vaststond dat hij ook een van de daders van de roofoverval was.

Enkele dagen na de overval werd onder de auto van Boogers een tracker gevonden. Een apparaat van hetzelfde type had de politie eerder in de auto van de verdachte aangetroffen. Op de tracker en de chip die erin zit, bleek DNA van medeverdachte Z. te zitten. Marco kent hem, hij is namelijk een oud-jeugdspeler van FC Dordrecht. De overval had veel impact op Marco en zijn vrouw die daarna hun huis extra beveiligden. Zo beschikken ze over meerdere paniekknoppen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.