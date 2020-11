Berckepoort in slechte staat: ‘Zelfs symbolische euro is te duur’

Leraar thuis nadat discussie uit de hand loopt op Walburg College in Zwijn­drecht

7 november Een leraar van het Walburg College in Zwijndrecht zit thuis na een uit de hand gelopen discussie in zijn klas. De docent zou een opmerking hebben gemaakt over moslims, die bij een aantal leerlingen niet in goede aarde viel. Eén van de scholieren heeft het incident gefilmd.