Beperkt aantal Graafschap-supporters naar Dordrecht vanwege verplichte buscombi: ‘Erg jammer’

Dat het vak slechts iets meer dan een kwart vol zit, is het gevolg van het instellen van een verplichte buscombi voor de supporters van de Superboeren. Dat betekent dat zij met een bus naar Dordrecht moeten en niet met eigen vervoer mogen, zoals gewenst.



,,Erg jammer”, zegt woordvoerder Kevin ten Dolle van De Graafschap. ,,De lokale driehoek in Dordrecht heeft besloten dat een buscombi voor onze supporters de enige optie is. Wij zien uiteraard graag dat supporters met vrij vervoer of een autocombi uitwedstrijden kunnen bezoeken, maar hier is helaas anders besloten.”



Onder meer de supportersgroep Oldies DTC is daarom vanavond niet aanwezig in Dordrecht. Oldies DTC heeft daarover een statement op Facebook gezet en wil van een boycot niet spreken. ‘Nee hoor, het is geen boycot, het plezier voor vanavond is gewoon weg, verdwenen, foetsie’, staat onder meer in het statement.