Beperkingen voorbij na aanrijding tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht

COLUMN Een hypocriet plan B voor een hypocriet kabinet

Herten, zo werd onlangs duidelijk, mogen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf 2024 niet meer gehouden worden op omheinde stukjes grond. Nu hoeven ze van minister Adema nou ook weer niet in één keer allemaal weg, maar fokken wordt uit den boze en dus moet de bok (ik fluister dit even, want hij weet het nog niet) op enig moment worden gesteriliseerd om het Dordtse hertenkamp langzaam af te bouwen.