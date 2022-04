Beoogd coalitiepartners hebben meer tijd nodig: Dordtse formatie duurt weken langer

De formerende politieke partijen hebben in Dordrecht meer tijd nodig om tot overeenstemming te komen. Dat schrijven de twee formateurs in een brief aan de gemeenteraad.

Formateurs Pauline Bouvy-Koene en Cees van Eijk zijn sinds 5 april in onderhandeling met VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en CDA over de vorming van een nieuwe coalitie. Die vier partijen zijn met twintig van de 39 zetels in de Dordtse gemeenteraad samen goed voor de kleinst mogelijke meerderheid.

Aanvankelijk mikten de partijen erop om op dinsdag 10 mei het nieuwe hoofdlijnenakkoord te kunnen presenteren, maar dat gaat bij nader inzien toch niet lukken. ‘De presentatie van het akkoord en het beoogd college staat gepland voor dinsdag 24 mei’, schrijven Bouvy-Koene en Van Eijk.

Lokale partijen genegeerd

De beoogde coalitie kon afgelopen weken om verschillende reden op kritiek rekenen. In de eerste plaats, omdat vooralsnog alle lokale partijen genegeerd worden in de onderhandelingen. De Verenigde Senioren Partij (vier zetels) Beter Voor Dordt (vijf zetels) zijn in de ogen van beoogde coalitiepartners niet solide genoeg om mee te mogen doen in een nieuw college. Dat zal gaan bestaan uit zes wethouders: twee voor de VVD en GroenLinks en één voor CDA en ChristenUnie/SGP.

Daarnaast is de meerderheid in de ogen van critici te krap. Verder klonken her en der bezwaren, omdat alleen over de partijen gesproken is en niet over de inhoud.

Daarover laten de informateurs in hun brief nog steeds niet los. Dat komt pas in de week voor de presentatie, melden ze. Afgelopen week is wel een sessie geweest waarbij coalitiepartijen hun inbreng konden laten horen aan de beoogde coalitiepartners. Die zou dan meegenomen kunnen worden in het uiteindelijke akkoord. Tot op heden zijn alleen de Partij voor de Dieren en Gewoon Dordt ingegaan op die uitnodiging.

