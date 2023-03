Ben (80) rijdt met liefde rond in zijn bijna 90 jaar oude Opel: ‘Ik hoop dat de oldtimerpassie niet uitsterft’

Mijn Blik en ik Automon­teur Ab (69) sleutelde jarenlang aan een R12, totdat de eigenaar overleed: ‘En toen belde zijn vrouw’

Ab van Driel (69) werkte in een garage als automonteur en onderhield daar lang de parel van de eigenaar, een Renault R12. De band met de eigenaar, maar ook met de R12, groeide met de dag. Tot in 2010, toen hij overleed. ,,Zijn vrouw belde me op. Dat ze wist dat hij had gewild dat wij de auto overnamen. Enorm vereerd waren we.’’