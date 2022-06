Beller bedreigt school in Zwijndrecht; leerlingen mochten gebouw niet uit

Alblasserdam Overleden man lag vermoede­lijk wekenlang in woning; politie gaat niet uit van misdrijf

Een overleden man in Alblasserdam heeft vermoedelijk wekenlang in zijn woning gelegen zonder te worden gevonden. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Nadat instanties aan de bel trokken dat ze geen contact met hem konden krijgen, gingen hulpdiensten donderdagavond een kijkje nemen in de flatwoning aan het Scheldeplein in Alblasserdam.

10:41