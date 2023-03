Beknibbelen gemeenten op jeugdhulp aan achttienjarigen? ‘Gevolgen kunnen dramatisch zijn’

Moet Floor met zijn tabak weg van markt? ‘Leven is ook (onvermij­de­lijk) dodelijk’

Een echte tabak kraam op een weekmarkt. Vol met sigaretten, shag en sigaren. In Dordrecht kan het nog. Tabaksverkoper Floor van den Burger staat er al 35 jaar. Het CDA in Dordt vindt het niet meer van deze tijd. Moet Floor zijn tent opdoeken? ‘Enige betutteling is nodig om een naar lijden te voorkomen.’