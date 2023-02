Bekend musicus André de Jager (59) overleden aan gevolgen hersentumor: ‘Tot op het laatst ging hij door’

indebuurt.nl Uittip: bij deze warme ontmoe­tings­plek­ken zie je gratis optredens

Vanwege de hoge energieprijzen is het bij veel mensen een stuk kouder in huis. Daarom zijn er in Dordrecht Warme Ontmoetingsplekken opgezet waar Dordtenaren warm kunnen zitten, werken of elkaar kunnen ontmoeten. Om het hier nog gezelliger te maken, worden er op drie dagen optredens gegeven onder de naam Warm Onthaal.

