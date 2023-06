Behoud van waardevolle kerk levert parkeerprobleem op: ‘Kleine stukje grond wordt wel heel erg volgepropt’

Bier drinken en pannenkoe­ken eten bij de barones in de achtertuin: ‘Op een drukke dag bakken we er wel 500 tot 600!’

Onderweg is het al genieten van de groene akkers, weilanden met koeien en verschillende gaarden met fruitbomen. Het landgoed waar we arriveren is immens: 1000 hectare grond midden in de Betuwe. Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt ligt aan de Linge, tussen Tricht en Beesd. Hier vinden we restaurant de Stapelbakker: ,,Geen typisch pannenkoekenrestaurant.’’