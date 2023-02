Beheerder zou meer dan 100.000 euro hebben verduisterd van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

De verdachte is eigenaar van een bedrijf voor VvE-beheer, dat is gevestigd in Wateringen. De politie kwam hem op het spoor na meldingen over opvallende en verdachte transacties van VvE’s. De schade bij de VvE’s is nog niet helemaal in kaart gebracht, maar bedraagt vermoedelijk in totaal meer dan 100.000 euro, aldus de politie.