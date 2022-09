Beeldenpark ziet bij 25-jarig jubileum af van komst naar Dordt en Ambacht: ‘Maar toch groot feest’

Kunstkerk in de steigers voor indrukwek­kend kunstwerk: ‘Verrijking voor de stad’

De achtergevel van de Kunstkerk in Dordrecht wordt voorzien van een dertien meter hoge sculptuur van brons en glas. Het kunstwerk met kleurrijk gebrandschilderd glas is speciaal voor de Kunstkerk ontworpen door Studio Job. ,,Het spektakel is een verrassing midden in de historische binnenstad van Dordrecht”, vertelt artistiek directeur Boris Gunst.

