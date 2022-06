Bedrijven Nieuwland Parc kunnen eindelijk eigen energieleverancier kiezen

De ondernemers klaagden daar al sinds de oprichting van het bedrijventerrein in 2006 over, te meer omdat ze daardoor geen enkele invloed hadden op het energietarief. Daarnaast maakten afnemers zich zorgen over de kwaliteit van het netwerk en onderhoud. Ook waren er soms langdurige storingen. In februari was er bijvoorbeeld twintig uur geen stroom op een deel van het terrein.

Rechter en curator

Na tussenkomst van de rechter en een door de minister aangestelde stille curator, neemt Stedin het netwerk nu over van Rendant. Resultaat is dat alle bedrijven vanaf 1 juli kunnen overstappen naar een leverancier naar keuze. Daar gingen jaar in jaar uit talloze juridische procedures aan vooraf, steeds zonder het door de ondernemers gewenste resultaat. Ook de Autoriteit Consument en Markt bemoeide zich met de kwestie, net als enkele Alblasserdamse gemeenteraadsleden.

Stedin neemt het netwerk over voor een niet openbaar gemaakt bedrag. Eerder stelde de rechter de waarde vast op 1,65 miljoen, terwijl Rendant mikte op een overnamesom van dik 7 miljoen. ,,We gaan binnenkort een schouw doen om het netwerk te beoordelen’’, zegt Stedinwoordvoerder Koen de Lange. ,,Daarnaast gaan we met alle bedrijven in gesprek over de nieuwe situatie. Het is goed dat er nu zekerheid is.’’

Dat zegt ook Edwin Struis namens de ondernemers van Nieuwland. ,,We zijn blij dat de minister met de aanstelling van de curator zo’n ingrijpende maatregel heeft genomen. Die heeft als het ware de macht overgenomen bij Rendant, waardoor we nu eindelijk zelf voor een bepaalde leverancier kunnen kiezen. Dat is voor ons een hele fijne ontwikkeling.’’

