Bedrijf verzoekt rechter om ‘graaidirecteur’ die 2,2 miljoen achteroverdrukte te gijzelen

Overvolle eerste hulp van Albert Schweitzer ziekenhuis even dicht

27 augustus De spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht was maandag overvol. Tussen 17.45 uur en 19.45 uur is de SEH tijdelijk gesloten geweest. In die periode zijn zes patiënten overgeplaatst naar andere klinieken, in Zwijndrecht, Bergen op Zoom en Goes.