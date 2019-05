Bas van Stokkom vormde jarenlang centraal duo met Liverpool-vedette Virgil van Dijk

,,Ik heb tien jaar in de jeugd van Willem II gespeeld. Daarvan stond ik de laatste vijf of zes jaar altijd samen met Virgil achterin", vertelt Van Stokkom, die zaterdag met Sliedrecht (tweede in 1C) de finale van het districtsbekertoernooi in Zuid I bereikte door Kloetinge na strafschoppen te verslaan.

,,Virgil speelde in die jaren ook nog regelmatig als opkomende rechtsback, maar toen hij in de A'tjes echt begon te groeien zag je wel dat hij een enorme potentie had als centrale verdediger. Hij stond stevig op zijn benen en zag precies wat er ging gebeuren. Maar dat hij zo ver zou komen, had ik echt nooit durven voorspellen. Natuurlijk ben ik trots als ik hem zie staan met die beker voor Speler van het Jaar in de Premier League of hem tegen Lionel Messi zie spelen. Toen ik in 2010 naar ASWH ging en hij naar FC Groningen vertrok is het contact snel verwaterd, maar ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden van hem wel te kijken. Ja, dan gaan de gedachten soms wel even terug naar de jeugd van Willem II, want ik heb daar een fantastische tijd gehad", vertelt de verdediger uit het Brabantse Made.