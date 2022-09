Bart speelt in hitmusical Tina: ‘Op het podium vind ik aandacht prima, maar verder niet’

Het zat er als kind al in bij Bart Mijnster: hij moest en zou het podium op. Zingen en acteren was het doel, tegenwoordig staat hij elke avond op de planken bij hitmusical Tina . ,,Als je alleen maar grote rollen wilt spelen, kom je er niet in dit vak.’’

Hoe oud zal hij geweest zijn? Acht jaar? Tien misschien? ,,Ik had destijds een cassettebandje van de musical Les Miserables en dat draaide ik helemaal stuk. Elk woord kon ik meezingen, al had ik natuurlijk geen enkel idee waar ze over zongen. Schitterend vond ik het. Op mijn twaalfde namen mijn ouders me mee naar The Phantom of The Opera in het Circustheater in Scheveningen.’’

Quote ‘Waarom zoek je geen echte baan’, zei mijn vader telkens maar weer, haha Bart Mijnster

Het bleek de ommekeer in zijn leven. ,,Vanaf dat moment wist hij: dat wil ik ook! Het leek me fantastisch om elke avond op het podium te staan en al dat applaus te krijgen van het publiek.’’ Zijn ouders stonden aanvankelijk niet bepaald te springen over zijn vastberadenheid om de showbusiness in te gaan. ,,‘Waarom zoek je geen echte baan’, zei mijn vader telkens maar weer, haha. Maar toen hij eenmaal in de gaten kreeg dat het me menens was, zei hij : ‘Dan moet je er wel wat voor doen ook’.’’

Geen voetbal maar zangles

Dus in plaats van naar de voetbalvereniging ging de jonge Zwijndrechtenaar naar zangles en liep hij de deur plat bij Theaterhuis Develstein. Na de middelbare school probeerde hij binnen te komen bij Toneelschool Amsterdam, waar hij tot drie keer toe werd afgewezen. ,,Daarom ben ik uiteindelijk vrijetijdsmanagement gaan studeren, in de hoop dat ik zo via een achterdeur toch ergens binnen kon komen.’’

Volledig scherm Bart Mijnster in zijn rol als Erwin Bach, met een jonge Tina Turner. © Manuel Harlan

En dat is precies wat er gebeurde. De tegenwoordig in Dordrecht woonachtige Mijnster (37) wist een baan te bemachtigen bij Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf, waar hij doordeweeks op kantoor aan de slag ging en in het weekend op de planken stond bij kindershows door het hele land. ,,Daar heb ik tien jaar gewerkt: schrijven, produceren, acteren, liedjes schrijven. Toen werd het tijd voor iets anders. Vervolgens heb ik een jaar gewerkt als zanger en entertainer op cruiseschepen. En toen werd ik gebeld of interesse had in Tina, de musical over het leven van Tina Turner.’’

Elke keer een verrassing

Hij heeft daarin geen vaste rol, maar is een zogeheten swing. ,,Dat houdt in dat ik me drie rollen eigen moet maken. Als iemand ziek of op vakantie is, moet ik die persoon vervangen op het podium. Het is elke keer weer een verrassing als ik naar Utrecht reis. Dat hoor je pas een paar uur van tevoren, dus dat is heel afwisselend. Deze week moest ik zelfs een rol spelen die ik niet eerder gedaan had. Het is veel uitdagender dan een vaste rol en ja, ook spannend. Zeker als je een rol niet gerepeteerd hebt, zoals afgelopen week.’’

Volledig scherm Een scene van Bart Mijnster met de hoofdrolspeelster. © Manuel Harlan

Ondertussen was zijn pa natuurlijk al lang en breed overtuigd van de capaciteiten van zijn zoon, al was hij in zijn tienerjaren eerst nogal sceptisch. ,,In de loop der tijd heeft hij natuurlijk gezien dat als je echt je best doet en veel werk aanneemt, dat je dan echt wel wat kan bereiken. Maar als je alleen maar grote rollen wilt spelen, dan kom je er niet in dit vak. Ik heb bijvoorbeeld ook drie winters in de Efteling gewerkt, en in Toverland als regisseur, en dat was óók hartstikke leuk.’’

Voorlopig is het zeven keer per week ‘Tina’ wat de klok slaat. En precies zoals hij vroeger dacht, is het applaus dat uit de zaal komt iets magisch. ,,Vooral het slotapplaus is geweldig. Ik mag dan niet zo bekend zijn, daar ben ik ook helemaal niet op uit. Daardoor kan ik na de show tegelijk met het publiek richting de trein lopen, zonder dat ze door hebben dat ik net op het podium stond. En als ik dan mijn boekje zit te lezen onderweg naar huis en mensen hoor nagenieten, dan is dat mijn beloning. Op het podium vind ik aandacht prima, maar verder niet.’’

