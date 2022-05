Barry (16) zamelt met succes 2667 euro voor een AED in zijn straat in: ‘Heel bijzondere donaties gehad’

Barry startte een paar weken geleden een inzamelingsactie voor een AED in de Cort van der Lindenstraat in Dordrecht. Zo’n automatische externe defibrillator van Philips kost bijna drieduizend euro, maar Philips doneert bij elke actie zelf de helft van het bedrag. De rest was aan Barry.

De Dordtse tiener wil graag een AED omdat hij als burgerhulpverlener merkt dat hij via het oproepsysteem HartslagNu steeds meer reanimatiemeldingen ontvangt. Die inzamelingsactie ging op buurtAED.nl de lucht in, waar je na het starten dertig dagen krijgt om het bedrag in te zamelen. Barry: ,,Als het mislukt, kun je nog verlengen, maar anders wordt het bedrag teruggestort aan de donateurs.’’

Zondagavond missie voltooid

Zondagavond rond 23.00 uur tikte de teller de 2667 euro aan en de komst van de AED is daarmee een feit. De levertijd is zes tot acht weken, maar Barry, gretig als hij is, nam direct contact met Philips op. ,,Ik vond dat wel lang duren, dus ik heb even gecheckt of het echt zo lang duurt. Hij is er waarschijnlijk over twee á drie weken al.’’ De tiener is iedereen dankbaar. ,,Al die donaties, het is geweldig. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp!’’