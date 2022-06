Barry (16) heeft het voor elkaar, een eigen AED voor de buurt: ‘Nu een stuk veiliger, dit kan verschil maken’

Het was de 16-jarige Dordtenaar een doorn in het oog dat nergens in zijn buurt zo’n AED, die in geval van een hartaanval het hart weer op gang kan helpen, te bekennen was. Drie jaar geleden stopte het hart van zijn oma ermee, maar nergens in de buurt was een defibrillator te bekennen. Oma overleefde het gelukkig. ,,Maar mét zo’n AED was de overlevingskans veel groter geweest’’, zeg Barry, die sindsdien meer dan gemiddelde interesse heeft voor burgerhulpverlening en allerlei cursussen heeft gevolgd.