Barbiewinkel plukt vruchten van hype rond nieuwste Barbiefilm: ‘Over 30 jaar kijken we hier nog op terug’

Maasdam in rep en roer: ho­tel-restaurant De Hoogt houdt op te bestaan

Veel Maasdammers hebben iets met De Hoogt. Een gezellig etentje, een knalfeest of gewoon een drankje aan de bar zijn tot zoete herinneringen geworden. Sinds het nieuws doorsijpelt dat het hotel-restaurant ophoudt te bestaan is het dorp in rep en roer. ,,Bowling- en partycentrum De Posthoorn in Puttershoek, partycentrum Concordia in ‘s-Gravendeel en discotheek Alcazar zijn al weg, wat blijft er dan nog over?”