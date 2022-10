Bakkers vrezen faillissementsgolf na omvallen bakker Van der Waal: ‘Energiekosten soms wel vertienvoudigd’

Politie: Doodgescho­ten man is Remsley (36) uit Dordrecht

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag in Dordrecht de 36-jarige Remsley Eisden doodgeschoten. Het slachtoffer zat daar in een geparkeerde personenauto toen hij onder vuur werd genomen. De Dordtenaar stierf ter plekke aan zijn verwondingen. De politie is op zoek naar de dader(s).

16 oktober