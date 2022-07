Bakker Koen rijdt in zijn tuktuk door Dordrecht en bezorgt vers brood bij je thuis

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Koen Verschoor (20), eigenaar van Koen’s Brood. Sinds dit jaar is hij zijn eigen onderneming gestart.

Koen was dertien jaar toen hij langs de deuren ging om eieren te verkopen. Het inkopen deed hij bij de boer, waarna hij de eitjes huis aan huis verkocht. Hij had hier zoveel plezier in dat hij besloot later iets voor zichzelf te beginnen.

Vlieguren maken

Voordat hij met zijn eigen onderneming kon beginnen, moest hij eerst wat vlieguren maken. “Mijn allereerste bijbaantje was bij Bakkerij Korteweg”, vertelt Koen. “Ik wilde alles van begin tot eind meemaken, want een bakker moet immers vroeg uit de veren. Na mijn eerste nacht bij de bakkerij was ik enorm onder de indruk. Toen ik op de fiets naar huis zat, wist ik het zeker: dit ga ik de rest van mij leven doen. Ik word bakker!”

Stage lopen

Koen startte met de opleiding Brood en Banket in Breda. Bakkerij De Man in Krispijn werd zijn eerste bakkersstage. Daarna volgden nog een paar stages om ervaring op te doen. Zo bouwde hij een aardig netwerk van bakkers op, wat hem later nog van pas kon komen.



Je kunt verder lezen onder de foto >>

Volledig scherm Koen bakt 500 broden per week. © Loes van Zanten

Van begin tot eind

“Oude ambachten spreken mij aan en daarom werd ik tijdelijk vrijwillig molenaar bij molen Kyck over den Dyck. Daardoor weet ik hoe het hele proces in elkaar zit. Van het dorsen op het land tot het malen van meel en uiteindelijk het bakken van brood. Je beleeft de hele productie van begin tot eind mee. Dat vind ik zo mooi”, vertelt hij enthousiast.

De sprong wagen

De vraag naar biologisch brood begon steeds meer toe te nemen. Koen besloot dat het tijd werd om iets voor zichzelf te beginnen en brood te maken op basis van biologische grondstoffen. Zijn diploma had hij nog niet op zak, maar hij wilde de sprong wagen. Omdat een productieruimte en bakapparatuur prijzig zijn, schoot Bakkerij De Man hem te hulp. Koen mag de apparatuur gebruiken en bakt al gauw 500 broden per week.

De tekst gaat verder onder de foto >>

Volledig scherm Koen kocht van zijn spaargeld een tuktuk. © Loes van Zanten

Eigen tuktuk

Van zijn spaargeld kocht hij een toffe tuktuk, waarmee hij nu door Dordrecht rijdt. Via zijn website kun je broden bestellen die hij op zondag bij de deur aflevert. Net zoals vroeger, toen hij eieren bezorgde. Het brood is bij verschillende verkooppunten verkrijgbaar en verder staat hij op markten of fairs.

Als we Koen op de foto zetten is er een echtpaar die geamuseerd naar de jonge, gemotiveerde bakker kijkt. “Voor ons twee croissants, Koen. Hang ze maar aan de deur. We wonen alleen wel in Groningen, dus of dat gaat lukken? Veel succes met je onderneming!”



Liefs van Jip

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.