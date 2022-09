'Baby's in omgeving fabriek Chemours krijgen via borstvoeding tien keer te veel PFAS binnen’

Baby's die in een straal van 7 kilometer rondom de fabriek Chemours melk uit de borst van hun moeder drinken, krijgen gemiddeld tien keer meer van de giftige PFAS binnen dan veilig is. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,Deze resultaten zijn zeer zorgwekkend. Maar stop niet helemaal met het geven van borstvoeding.”

Hoe dichter bij de fabriek in Dordrecht, hoe meer PFAS er in de borstvoeding zit, blijkt uit een steekproef waarbij de melk van tien moeders is geanalyseerd in een straal van zeven kilometer rond de fabriek. Met name de stof PFOA wordt in hoge concentraties aangetroffen in de borstvoeding. Gemiddeld gaat het om tien keer te veel van de giftige chemicaliën, met uitschieters naar boven (12,3 keer te veel) en naar beneden (5,2 keer te veel).

Het universitaire onderzoek werd gedaan in opdracht van Zembla en de Franse tv-programma’s Envoyé Spécial en Green Warriors. PFAS zijn giftige chemicaliën die kunnen opstapelen in het lichaam en in het milieu vrijwel niet meer afbreken. ,,We weten dat als je te veel PFAS binnenkrijgt dit effecten kan hebben op het immuunsysteem”, zegt emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer, die het onderzoek leidde. ,,Daarom vind ik deze resultaten zeer zorgwekkend.”

Quote Als het hoger wordt, is er een effect op de schild­klier en als het nog hoger wordt, kan je er nier- of teelbalkan­ker van krijgen emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA, heeft in 2020 een nieuwe zeer strenge norm voor PFAS vastgesteld, omdat al bij een heel lage dosering gezondheidseffecten kunnen optreden. De Boer stelt vast dat de baby’s van de moeders in de omgeving van de fabriek, door het drinken van de moedermelk, per week gemiddeld 42 nanogram PFAS per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgen. De Europese norm is vastgesteld op 4,4 nanogram. ,,Naarmate je verder boven die norm van EFSA zit, wordt de kans groter dat je uiteindelijk een bepaald effect krijgt”, zegt De Boer. ,,Eerst op je immuunsysteem. Als het hoger wordt, is er een effect op de schildklier en als het nog hoger wordt, kan je er nier- of teelbalkanker van krijgen.”

‘Maar stop niet met geven van borstvoeding’

Volgens De Boer zijn effecten op het immuunsysteem bij de baby’s niet uit te sluiten. Toch adviseert hij moeders die in de buurt van Chemours wonen om niet te stoppen met het geven van moedermelk, maar raadt hij aan om het niet langer te doen dan ‘mogelijk een aantal maanden’. ,,Omdat juist het geven van moedermelk het immuunsysteem versterkt.”

Dat PFOA, een stof waar Chemours in Dordrecht al zo’n tien jaar geleden mee is gestopt, in hoge concentraties in de moedermelk wordt aangetroffen, zegt volgens De Boer alles over de aard van de chemische stof. ,,Het laat zien dat deze stoffen lang in ons lichaam blijven en dat we het vanuit de verontreinigde omgeving steeds weer opnemen. En dus via de moedermelk overdragen aan de volgende generatie.”

Volledig scherm Het chemie-complex van Chemours en DuPont aan de Beneden-Merwede in Dordrecht. © Peter Koster

Wat zijn PFAS eigenlijk?

PFAS-stoffen zoals PFOA zijn door de mens gemaakte chemicaliën die in de natuur niet voorkomen. Het gaat om een verbinding van koolstof- en fluoratomen. De stoffen zijn vet- water- en vuilafstotend. Vanwege die handige eigenschappen gebruikt de industrie ze in uiteenlopende producten. PFAS zitten onder meer in pannen, regenjassen, make-up maar ook in blusschuim en bouwproducten. In het milieu hopen de stoffen echter op. ,,Omdat die binding van koolstof en fluor zo sterk is, heb je geen bacterie die het wil afbreken”, zegt De Boer.

PFAS is dus een groep chemische stoffen waar PFOA er één van is. Deze chemische stof gebruikte Chemours, voorheen DuPont, tot 2013 bij de productie van teflon, dat onder meer terug te vinden is in de antiaanbaklaag van pannen. Jarenlang mocht het chemiebedrijf duizenden kilo’s PFOA in het water van de naastgelegen rivier de Merwede lozen en stootte de fabriek de stof via de schoorsteen uit naar de lucht.

GenX

Nadat Chemours in 2013 stopte met het gebruik van PFOA, stapte het bedrijf voor de teflonproductie over op GenX. Van die stof mocht Chemours op basis van vergunningen tot 2018 nog duizenden kilo’s in het water lozen en tientallen kilo’s naar de lucht uitstoten. Inmiddels zijn de GenX-lozingen teruggebracht tot een paar kilo per jaar.

Quote En omdat het in water oplost komt het via het drinkwater tot ons. En water drink je de hele dag emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer

Ondanks dat GenX door Chemours jarenlang naar de omgeving is uitgestoten, wordt het in de moedermelk niet teruggevonden. ,,Dat is omdat het minder oplost in vet en beter in water en daardoor korter in het lichaam blijft”, zegt De Boer.

GenX is wel ‘net zo giftig als PFOA’, benadrukt hij. ,,En omdat het in water oplost, komt het via het drinkwater tot ons. En water drink je de hele dag.”

Reactie Chemours

Chemours laat in een reactie aan Zembla weten niet inhoudelijk op de resultaten te kunnen reageren omdat het bedrijf het onderzoek niet kent. Een woordvoerder benadrukt dat niet alleen Chemours, maar ’verscheidene industrieën in binnen- en buitenland’ PFOA hebben uitgestoten en dat de voorganger van het bedrijf, DuPont, al zo’n tien jaar terug het gebruik van PFOA heeft gestaakt. De vervangende stof, GenX, wordt inmiddels ‘voor meer dan 99 procent afgevangen’ en daarna hergebruikt of vernietigd, zo stelt het bedrijf.

Zembla deed de afgelopen maanden onderzoek naar PFAS en komt komende donderdag in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen met nog andere onthullingen in het PFAS-schandaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.