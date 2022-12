Autoplein moet weer ‘mensenplein’ worden…

COLUMNAl dikwijls schreef ik in de afgelopen jaren over de Grote Markt, die er al decennia achtereen wat verloren bij ligt. Letterlijk hoorde ik, een zomer of wat geleden, een wat ouder echtpaar (dagtoeristen) tegen elkaar zeggen: ,,Volgens mij moeten we terug Henk, want hier houdt het wel zo’n beetje op.’’