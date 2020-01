Automobilisten zetten stomdronken bestuurster aan de kant op A16 bij Dordrecht

Column Last van de Wantijbrug-fi­les? Laat die heilige koe dan eens een dagje thuis

10:01 Valt het nou mee of tegen? De afsluiting van de Wantijbrug houdt de gemoederen alweer een week lang bezig en eigenlijk is mijn vraag niet objectief te beantwoorden. Het is maar van welke kant je het bekijkt, want ja, het is af en toe wel degelijk een verkeersgekkenhuis in mijn stad, maar eerlijk gezegd had ik het véél erger verwacht.