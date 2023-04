Automobilisten krijgen de ruimte op afrit van A15

Bjorn van Dijl kan wel janken na grote brand in nieuw restaurant: ‘Zoveel liefde en passie erin gestoken’

Het huilen staat hem nader dan het lachen. Horecaondernemer Bjorn van Dijl loopt aangeslagen door zijn nog splinternieuwe restaurant Il Mercato in Hendrik-Ido-Ambacht. De schade van de brand die er in de nacht van donderdag op vrijdag woedde, uitgerekend net voor het drukke paasweekeinde, is enorm. ,,Het zag hier helemaal zwart binnen.’’