Automobilisten krijgen boetes na racen op A16 met Ferrari, Lamborghini, Porsche en Mercedes

UPDATE Waterlekka­ge aan de Mau­vestraat in Zwijn­drecht, 78 huizen zonder water

21 april In de Mauvestraat in Zwijndrecht was vanmiddag sprake van een waterlekkage. In die straat en in de Mesdaglaan, Breitnerstraat en Jacob Marisstraat zaten in totaal 78 huizen zonder water.