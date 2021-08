Automobilist valt op A15 in slaap achter het stuur en klapt tegen vangrail

Martijn Provily (47) uit Alblasser­dam is de nieuwe baas Mercy Ships, dat gratis zorg verstrekt in Afrika

27 augustus Martijn Provily (47) is per 6 september directeur van Mercy Ships Holland, dat op tot ziekenhuis omgebouwde zeeschepen gratis chirurgische zorg verstrekt aan de allerarmsten van Afrika en lokale artsen opleidt. Het project wil zo een bijdrage leveren aan het opzetten van een goedlopende gezondheidszorg op het continent ,,Dit is hét voorbeeld van onbaatzuchtige naastenliefde.’’