Automobilist ramt container en rijdt appartementencomplex Alblasserdam binnen

met videoEen 30-jarige vrouw uit Alblasserdam is vrijdagochtend met haar auto de entree van een flatgebouw ingereden. Het complete voertuig belandde in de centrale hal van het appartementencomplex aan de Koningin Wilhelminaweg in Alblasserdam.

Het ongeluk gebeurde even na negenen. De bestuurder van de auto is gewond geraakt aan haar gezicht, meldt de politie. ,,Ze was aanspreekbaar, maar wel in de war”, aldus een woordvoerder. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn geen andere mensen gewond geraakt. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie gaat niet uit van opzet.

Wel is bekend dat de dame uit de Mauritsstraat kwam gereden, die haaks op de Koningin Wilhelminaweg ligt. In die straat geldt eenrichtingsverkeer, maar de bestuurder reed tegen het verkeer in richting de flat. In plaats van links of rechts af te slaan, reed ze vervolgens rechtdoor de stoep op.

In haar vaart ramde ze de bovenkant van een ondergrondse container en belandde met haar auto midden in de entree van de flat. Volgens buurtbewoners reed de vrouw met hoge snelheid door de straat heen.

Géén alcohol in het spel

Op het trottoir staan paaltjes. De auto moet daar tussendoor zijn geschoten, tegen de container aan die door de auto werd meegesleept de ingang van de flat in. ,,Hoe krijg je dat nou voor elkaar?’’ klinkt het in de buurt. Volgens de politie liggen alle scenario's nog open, op één na: er was in ieder geval géén sprake van alcohol- of drugsgebruik, heeft onderzoek uitgewezen.

,,Ik hoorde een klap en dacht dat het onweer was. Later ging ik toch kijken en waren de hulpdiensten er al”, vertelt een bewoonster van de flat. ,,Je weet niet wat de reden is. Als iemand niet goed wordt, laat die ook alles los.”

Schadeherstel gaat weken duren

De entree van het appartementencomplex is zwaar beschadigd geraakt. Een medewerker van woningcorporatie Woonkracht10, dat eigenaar is van het complex, laat weten dat de entree wordt dichtgemaakt.

Bewoners kunnen via de zij-ingang of de brandtrappen van het complex naar binnen en naar buiten. Mensen die slecht ter been zijn, of afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel, kunnen gebruikmaken van een ingang aan de achterzijde, bij zorgcentrum De Waard. De gebouwen zijn door middel van een sluis met elkaar verbonden.

Het zou zomaar een paar weken kunnen duren voordat de entree helemaal gerepareerd is. Woonkracht10 gaat bewoners per brief informeren.

De politie verrichtte onder meer technisch onderzoek aan de auto. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de wagen uit het pand te halen. Voordat het voertuig werd weggetakeld, haalden bekenden van de vrouw met toestemming van de politie persoonlijke spullen uit de auto. ,,Ik weet ook niet wat er is gebeurd’’, is het enige wat een familielid kwijt wil.

Afvalverwerker HVC kwam ter plaatse om het gat van de container voor de veiligheid dicht te maken. De bovenkant van de container belandde in de hoofdingang van de flat. ,,Die zat als het goed is met acht boutjes vast. Dus het moet een aardige klap geweest zijn”, aldus een medewerker van HVC ter plekke. Volgens hem wordt er met spoed een nieuwe container geregeld.

