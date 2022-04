Automobilist overleden bij frontale botsing met vrachtwagen op N214 bij Wijngaarden

Zwemster opent gymzaal in Zwijn­drecht

Topsporter Chantalle Zijderveld heeft maandag samen met wethouder Jos Huizinga een nieuwe gymzaal geopend in Zwijndrecht. De gymzaal is het resultaat van een burgerinitiatief van leerlingen van Develhoek en De Notenbalk. Aansluitend was er een kinderpersconferentie, waar leerlingen vragen konden stellen.

4 april