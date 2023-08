Automobilist kruipt beschonken én met telefoon in de hand achter het stuur

OP DE MAN AF Aanvaller Elmer Jefta de Vries: ‘Ik waarschuw iedereen dat we Blauw Wit’34 niet mogen onderschat­ten’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we voetballer Elmer Jefta de Vries, die vanavond met Unitas in de beker in actie komt tegen Blauw Wit’34.