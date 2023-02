Automobilist knalt op Zuidendijk op boom en raakt gewond bij eenzijdig ongeval

Nieuwe stroomdra­den van Tennet komen eraan, met grote gevolgen: vijf vragen over dit megapro­ject

Van koken tot autorijden, alles wordt elektrisch. Maar het elektriciteitsnet zit tegen zijn grens. Voor 2030 moet er in deze regio daarom een nieuwe hoogspanningsleiding bij. De exacte route staat nog niet vast, maar de gevolgen zullen -waar dan ook- groot zijn. Want de masten en draden passeren buurtschappen, natuurgebieden en boerenakkers. Vijf vragen over dit megaproject.