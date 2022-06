Autodief ontsnapt in Zwijndrecht aan nat pak, maar niet aan politie

COLUMN De tijd van pamperen, pappen en nathouden is voorbij voor deze volwassen kerels

Ik weet het niet hoor, maar elke keer als ik weer eens een stukkie in mijn krant lees over een of ander slim en begripvol plan ter bestrijding van overlast van ‘hangjongeren’ in Zwijndrecht, begint het bij mij lichtelijk te klotsen onder de oksels.

26 juni